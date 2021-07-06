Пенсии поднимут на 3,5 тысячи рублей. Названы сроки

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Пенсии в России увеличатся на 3600 рублей. Сроки

Ura.Ru
1 час назад
К 2024 году пенсии россиян достигнут 20 388 рублей. Сейчас средняя пенсия составляет 16 789. Таким образом, размер выплат увеличится на 3599 рублей. Соответствующие расчеты произвела российская Трехсторонняя комиссия, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР).
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м -19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей», — пишет «Российская газета».
Планируется, что в 2022 году страховые пенсии в России будут получать 39,57 млн человек, в 2023-м — 38,93 млн человек, в 2024-м — 38,86 млн человек. Социальные пенсии должны вырасти с 1 апреля 2022 года на 7,7%, с 1 апреля 2023-го только на 0,3% и с 1 апреля 2024-го на 9,0%.
Ранее стало известно, что самые высокие пенсии получают жители Чукотского автономного округа. Далее следуют Ненецкий АО (24 399,89 рубля), Камчатский край (23 435,97 рубля) и Магаданская область (23 442,32 рубля). При этом вост инфляции в начале этого года привел к снижению размеров пенсий россиян в реальном выражении. В мае выплаты пенсионерам снизились на 0,5%.
Личный счет,Маленькая пенсия ,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
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