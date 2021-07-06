Пенсии поднимут на 3,5 тысячи рублей. Названы сроки

Планируется, что в 2022 году страховые пенсии в России будут получать 39,57 млн человек, в 2023-м — 38,93 млн человек, в 2024-м — 38,86 млн человек. Социальные пенсии должны вырасти с 1 апреля 2022 года на 7,7%, с 1 апреля 2023-го только на 0,3% и с 1 апреля 2024-го на 9,0%.