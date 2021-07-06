По ₽10 тысяч: в Госдуме предложили ввести новые выплаты

Всем членам российских семей, в которых есть дети, необходимо каждый месяц направлять по 10 тысяч рублей. Об этом написал председатель политической партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

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По мнению парламентария, прямая и массовая раздача средств населению поможет снизить процент бедности в России. Если реализовать данную инициативу в течение всего трех-пяти лет, разрыв между богатыми и испытывающими финансовые проблемы гражданами существенно сократится, полагает он.

По расчетам Миронова, реализация инициативы обойдется стране примерно в 7,5 триллионов рублей. Депутат сделал акцент на том, что Россия может себе это позволить.

Политик отметил, что эти деньги можно получить из Фонда национального благосостояния, а также благодаря отмене необоснованных налоговых льгот крупным углеводородным компаниям и прекращению возврата НДС экспортерам нефти и газа.

С 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмином были выделены более 46 млрд рублей на данные пособия.