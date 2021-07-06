Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Пенсионеров предложили освободить от части налогов

Лера Букина
2 часа назад
Депутаты КПРФ предложили освободить неработающих пенсионеров от части налогов. Об этом свидетельствует законопроект, опубликованный на сайте Государственной думы России.
Пенсионеров предложили освободить от части налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Для данной категории россиян предлагается установить специальную льготу, которая позволит им избежать выплат налога на доходы физических лиц с процентов по вкладам.
В правительстве пока не поддержали поправки из-за того, что закон, подразумевающий уплату налогов с дохода по вкладам, активен лишь с начала 2021 года, соответственно, практики его применения нет.
«Кроме того, реализация указанного предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, источники компенсации которых законопроектом не определены», — говорится в заключении кабинета министров.
C 2025 года россияне, у которых не будет 15-летнего трудового стажа или 30-ти пенсионных баллов, не смогут рассчитывать на получение страховой (трудовой) пенсии. В данную категорию включили самозанятых по причине того, что они не платят страховые взносы, соответственно, у них не начисляется стаж.
К 2024 году размер пенсии россиян составит 20 388 рублей против сегодняшних 16 789 рублей.
Соответственно, пенсия повысится на 3599 рублей. Расчет был произведен российской Трехсторонней комиссией, рассмотревшей бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР).
Также с 1 июля отменилась возможность перевода пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro).
Личный счет,Visa,КПРФ,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители