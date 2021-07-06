Пенсионеров предложили освободить от части налогов

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Для данной категории россиян предлагается установить специальную льготу, которая позволит им избежать выплат налога на доходы физических лиц с процентов по вкладам.

В правительстве пока не поддержали поправки из-за того, что закон, подразумевающий уплату налогов с дохода по вкладам, активен лишь с начала 2021 года, соответственно, практики его применения нет.

«Кроме того, реализация указанного предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, источники компенсации которых законопроектом не определены», — говорится в заключении кабинета министров.

C 2025 года россияне, у которых не будет 15-летнего трудового стажа или 30-ти пенсионных баллов, не смогут рассчитывать на получение страховой (трудовой) пенсии. В данную категорию включили самозанятых по причине того, что они не платят страховые взносы, соответственно, у них не начисляется стаж.

К 2024 году размер пенсии россиян составит 20 388 рублей против сегодняшних 16 789 рублей.

Соответственно, пенсия повысится на 3599 рублей. Расчет был произведен российской Трехсторонней комиссией, рассмотревшей бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР).