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Россияне перестали бронировать отдых в Сочи из-за новых ограничений

Lenta.ru
1 час назад
Отельеры Красной Поляны заявили, что российские туристы перестали бронировать отдых в Сочи из-за новых ограничений, а также пожаловались на многомиллионные убытки. Об этом сообщает портал Tourdom.
Россияне перестали бронировать отдых в Сочи из-за ограничений
Фото: ТАССТАСС
Так, после принятия антиковидных мер в регионе почти остановились бронирования туров на конец лета.
«Загрузка августа на 60 процентов меньше, чем ожидалось на основании текущей статистики бронирований и отказов», — заявила директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филипенкова.
Уточняется, что за первую неделю после введения новых правил заселения убытки курорта составили более 100 миллионов рублей — путешественники начали массово отменять заявки с июля по сентябрь. Эту информацию также подтвердили туроператоры.
Кроме того, владельцы гостиниц отметили, что постояльцы готовы предоставлять для въезда в отель отрицательный ПЦР-тест, но считают избыточным условие обязательной вакцинации.
По словам специалистов, для решения проблемы стоит смягчить ограничения, к примеру, разрешить объектам размещения заселять гостей при условии предъявления отрицательных тестов на коронавирус после 1 августа.
1 июля на Кубани ввели ограничения на въезд для туристов, согласно которым для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации. Как заявили в министерстве курортов и туризма региона, новые правила будут распространяться не только на гостиницы и пансионаты, но и на кемпинги.
Личный счет,Ольга Филипенкова,
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