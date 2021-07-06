Россияне перестали бронировать отдых в Сочи из-за ограничений

Отельеры Красной Поляны заявили, что российские туристы перестали бронировать отдых в Сочи из-за новых ограничений, а также пожаловались на многомиллионные убытки. Об этом сообщает портал Tourdom.

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Так, после принятия антиковидных мер в регионе почти остановились бронирования туров на конец лета.

«Загрузка августа на 60 процентов меньше, чем ожидалось на основании текущей статистики бронирований и отказов», — заявила директор по стратегическому развитию Красной Поляны Ольга Филипенкова.

Уточняется, что за первую неделю после введения новых правил заселения убытки курорта составили более 100 миллионов рублей — путешественники начали массово отменять заявки с июля по сентябрь. Эту информацию также подтвердили туроператоры.

Кроме того, владельцы гостиниц отметили, что постояльцы готовы предоставлять для въезда в отель отрицательный ПЦР-тест, но считают избыточным условие обязательной вакцинации.

По словам специалистов, для решения проблемы стоит смягчить ограничения, к примеру, разрешить объектам размещения заселять гостей при условии предъявления отрицательных тестов на коронавирус после 1 августа.