Что делать с платежкой с несуществующим долгом за ЖКУ

Россияне стали чаще получать платежки с погашенными или вовсе несуществующими долгами. Особенно заметно это стало во II квартале 2021 года, заявил «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

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Сталкивались с такими случаями жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Еврейской автономной области, Карельской области, Курганской области и других регионов.

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Как отметил Сохранов, ситуация может быть обусловлена как попытками «на дурака» закрыть свои небалансы, так и банальными сбоями в системе.

Гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева связала такую тенденцию с ухудшением платежной дисциплины в пандемийном 2020 году. По ее мнению, теперь УК и расчетные центры стремятся как угодно восполнить выпавшие доходы, в том числе поднимая старые долги, иногда даже за 2010-е годы.

С большой долей вероятности причина выставления управляющими организациями платежных документов с долгами за прошлые периоды заключается в необходимости получить средства для погашения своих долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), указал член экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев

Выставление несуществующих долгов часто связано с техническими ошибкам расчетных систем, указывает гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко. Он рекомендует в таких ситуациях звонить в расчетный центр или управляющую компанию для информирования об ошибке.

«Думаю, в 99% случаев этого будет достаточно. Если нет — нужно требовать сверки и перерасчетов, — отмечает Минко.

Для принудительного взыскания долгов есть пределы, они ограничены сроками исковой давности в три года. Однако даже после этого УК имеют право выставлять долговые квитанции, оспорить которые гражданин может лишь в суде, заявила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Для решения проблемы нужно, чтобы данные о платежах граждан за ЖКУ хранили в электронном виде в ГИС ЖКХ или в базах данных региональных расчетных центров, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. В таком случае будет можно в досудебном порядке оспорить факт начисления «старых долгов», отмечает он.