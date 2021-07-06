Что делать с платежкой с несуществующим долгом за ЖКУ

Россияне стали чаще получать платежки с погашенными или вовсе несуществующими долгами. Особенно заметно это стало во II квартале 2021 года, заявил
«Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.
Сталкивались с такими случаями жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Еврейской автономной области, Карельской области, Курганской области и других регионов.
Как отметил Сохранов, ситуация может быть обусловлена как попытками «на дурака» закрыть свои небалансы, так и банальными сбоями в системе.
Гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева связала такую тенденцию с ухудшением платежной дисциплины в пандемийном 2020 году. По ее мнению, теперь УК и расчетные центры стремятся как угодно восполнить выпавшие доходы, в том числе поднимая старые долги, иногда даже за 2010-е годы.
С большой долей вероятности причина выставления управляющими организациями платежных документов с долгами за прошлые периоды заключается в необходимости получить средства для погашения своих долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), указал член экспертного совета комитета ГД
по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев
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Выставление несуществующих долгов часто связано с техническими ошибкам расчетных систем, указывает гендиректор ПАО «ГИТ»
Сергей Минко. Он рекомендует в таких ситуациях звонить в расчетный центр или управляющую компанию для информирования об ошибке.
«Думаю, в 99% случаев этого будет достаточно. Если нет — нужно требовать сверки и перерасчетов, — отмечает Минко.
Для принудительного взыскания долгов есть пределы, они ограничены сроками исковой давности в три года. Однако даже после этого УК имеют право выставлять долговые квитанции, оспорить которые гражданин может лишь в суде, заявила член комитета ТПП
по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
Для решения проблемы нужно, чтобы данные о платежах граждан за ЖКУ хранили в электронном виде в ГИС ЖКХ или в базах данных региональных расчетных центров, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. В таком случае будет можно в досудебном порядке оспорить факт начисления «старых долгов», отмечает он.
Как выяснилось, судебные приставы намерены взыскать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей рублей, что больше на треть показателя 2020 года.