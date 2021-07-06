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Кризис неизбежен: Делягин дал россиянам совет для спасения денег

Мария Иванова
1 час назад
Экономист Михаил Делягин считает новый экономический кризис неизбежным и предупреждает, что большинство россиян к нему не готовы. Об этом сообщает DEITA.RU.
Кризис неизбежен: Делягин дал россиянам совет для спасения денег
Фото: ТАССТАСС
По мнению Делягина, первым шагом по подготовке к кризису должно стать избавление от всех долгов, в первую очередь - по кредитам. Приступить к этому он посоветовал уже сегодня.
Когда кредиты закрыты, необходимо сформировать денежную подушку безопасности. Для этого стоит откладывать как минимум десять процентов своего дохода.
Также экономист посоветовал отказаться от любых рискованных инвестиций и обеспечить себе пассивный доход - вклады, дивиденды, арендные платежи.
В конце июня Делягин заявил, что в ближайшие месяцы экономические проблемы, начавшиеся в России в 2020 году, усугубятся и многие россияне «впадут в состояние шока».
По его мнению, главным социальным потрясением может стать массовая потеря работы по всему миру, в том числе и в России. На фоне «запредельного» уровня закредитованности россиян и инфляции справиться с этим кризисом будет непросто, уверен он.
Делягин заявил, что предотвратить этот печальный сценарий можно, убрав из государственного аппарата либералов и заменив их на людей, которые готовы запустить экономические реформы.
Личный счет,Михаил Делягин,
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