Маткапитал на первого ребенка превысит ₽544 тысячи

К 2024 году размер выплат по материнскому капиталу составит 544,3 тысячи рублей на первого ребенка, а при рождении второго семья получит 719,27 тысяч рублей. Данные цифры заложили в бюджет Пенсионного фонда.

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В 2022 году после рождения первого ребенка гарантируется выплата в размере 503,2 тысячи рублей, а при рождении второго — в 665 тысяч рублей. В 2023 году размер по выплате на первого ребенка в семье достигнет отметки в 523,3 тысячи рублей, а на второго — 691,6 тысячи рублей. В 2024 году после рождения первого ребенка семье направят 544,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 719,2 тысячи рублей.

В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. При рождении второго ребенка сумма выплаты с 2021 года повышается на 155,5 тысяч рублей. Так, для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или только родится в 2021 году второй ребенок, размер материнского капитала составляет 639 431,83 рублей.

Недавно Конституционный суд позволил получать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей. Было решено внести соответствующие изменения в правовое регулирование выплат материнского капитала.