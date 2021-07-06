«Не служат, а грабят»: Делягин разоблачил миллиардеров

Делягин раскритиковал «либеральных реформаторов», которые пытаются избежать уплаты налогов в РФ. По его словам, они «выписали» себе «чудовищные доходы» и с их помощью «накупили не менее чудовищное имущество». При этом они не спорят с налогами других стран, в которые выводят капитал из России.