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«Не служат, а грабят»: Делягин разоблачил миллиардеров

Мария Иванова
2 часа назад
Экономист Михаил Делягин заявил, что для некоторых миллиардеров Россия - это «место, которое грабят» и в котором платить налоги «противоестественно». Об этом сообщает «Царьград».
«Не служат, а грабят»: Делягин разоблачил миллиардеров
Фото: ТАССТАСС
Делягин раскритиковал «либеральных реформаторов», которые пытаются избежать уплаты налогов в РФ. По его словам, они «выписали» себе «чудовищные доходы» и с их помощью «накупили не менее чудовищное имущество». При этом они не спорят с налогами других стран, в которые выводят капитал из России.
«Это касается их полной обструкции в отношении прогрессивной шкалы подоходного налога, это же касается и прогрессивной шкалы обложения имущества, которую называют налогом на роскошь», - заявил экономист.
По его мнению, эти люди, скорее всего, «рассматривают Россию не как страну, которой они служат, а как место, которое они грабят».
«Согласитесь, противоестественно же платить тем, кого вы грабите», - заключил он.
Ранее Делягин заявил, что экономические проблемы, начавшиеся в России в 2020 году, усугубятся в ближайшие месяцы.
Личный счет,Михаил Делягин,
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