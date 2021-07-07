Раскрыты главные финансовые ошибки большинства россиян

К типичным финансовым ошибкам россиян относится отсутствие накоплений, розничное инвестировании без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям, рассказала агентству "Прайм" технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов © РИА Новости. Владимир Трефилов

Чтобы избежать подобных ошибок в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет , рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку, считает финансист.

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"Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами", — говорит она.

Так как количество безналичных финансовых операций с каждым днем только растет, Леканова рекомендует внимательно выбирать банк, которому вы доверите свои деньги.

При выборе банка она советует обращать внимание на три основных критерия: надежность банка, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов

"Надежность является основным критерием не только в рамках открытия конкретного продукта, но и в целом, при выборе банка для обслуживания. Длительность существования банка на рынке, размер и структура капитала, и даже имидж, который банк себе создаёт — всё это и множество других факторов влияет на уровень надёжности и, соответственно, доверия клиентов", — говорит эксперт.

Второй критерий — дистанционные каналы обслуживания — напрямую должен определять выбор банка для открытия финансового продукта. С учётом того, что по всем накопительным счетам, к примеру, возможно снятие и пополнение в любой момент времени — очень важно, чтобы у банка были удобные мобильный и интернет-банк для постоянного доступа клиентов к средствам, отмечает она.