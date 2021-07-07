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В России увеличится МРОТ

Lenta.ru
45 минут назад
В России назвали минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Этот показатель увеличится и составит 13 617 рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
В России увеличится МРОТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По сравнению с 2021 годом, МРОТ вырастет на 6,4 процента до 13 617 рублей. Отмечается, что эта мера обеспечит повышение заработной платы для 4,7 миллиона россиян.
В Минтруде напомнили, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Эта методика определения МРОТ была принята в 2020 году. Отмечается, что минимальный размер оплаты труда составляет 42 процента от медианной заработной платы, которую высчитывает Росстат.
Ранее стало известно о росте МРОТ в России. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышение зависит от ситуации в экономике. В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля, в 2020-м он равнялся 12 130 рублей.
Личный счет,Татьяна Голикова,Минтруд,Росстат,
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