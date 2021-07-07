Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Перечислены ключевые финансовые ошибки россиян

Лера Букина
22 минуты назад
Среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям, заявила агентству «Прайм» технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.
Перечислены ключевые финансовые ошибки россиян
Фото: ТАССТАСС
Во избежание таких ошибок, прежде всего, нужно обучиться планированию бюджета, рассчитывать крупные траты и свою долговую нагрузку, отмечает эксперт.
«Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами», — подчеркнула она.
Леканова считает целесообразным выбирать такой банк, которому можно доверить свои деньги, поскольку количество безналичных финансовых операций ежедневно увеличивается.
Существует три главных критерия при выборе кредитной организации: надежность банка, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов.
Все условия продуктов публикуются на сайте, указывает Леканова. Если есть какие-либо вопросы, их можно задать в офисе банка или по телефону, позвонив в колл-центр. Она рекомендует узнавать, какой будет доходность по средству накопления, установленная договором и формируемая дополнительными бонусами.
Как заявил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров, самая большая ошибка, которую может сделать начинающий инвестор в нынешних экономических условиях — вложить большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.
Личный счет,Федор Сидоров,ОТП Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители