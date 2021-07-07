Перечислены ключевые финансовые ошибки россиян

Во избежание таких ошибок, прежде всего, нужно обучиться планированию бюджета, рассчитывать крупные траты и свою долговую нагрузку, отмечает эксперт.

Все условия продуктов публикуются на сайте, указывает Леканова. Если есть какие-либо вопросы, их можно задать в офисе банка или по телефону, позвонив в колл-центр. Она рекомендует узнавать, какой будет доходность по средству накопления, установленная договором и формируемая дополнительными бонусами.