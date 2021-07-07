Перечислены ключевые финансовые ошибки россиян

Среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям, заявила
агентству «Прайм» технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка
Оксана Леканова.
Во избежание таких ошибок, прежде всего, нужно обучиться планированию бюджета, рассчитывать крупные траты и свою долговую нагрузку, отмечает эксперт.
«Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами», — подчеркнула она.
Леканова считает целесообразным выбирать такой банк, которому можно доверить свои деньги, поскольку количество безналичных финансовых операций ежедневно увеличивается.
Существует три главных критерия при выборе кредитной организации: надежность банка, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов.
Все условия продуктов публикуются на сайте, указывает Леканова. Если есть какие-либо вопросы, их можно задать в офисе банка или по телефону, позвонив в колл-центр. Она рекомендует узнавать, какой будет доходность по средству накопления, установленная договором и формируемая дополнительными бонусами.
Как заявил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров
, самая большая ошибка, которую может сделать начинающий инвестор в нынешних экономических условиях — вложить большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.