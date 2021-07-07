Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Третья волна COVID-19: во что нужно инвестировать

Лера Букина
44 минуты назад
Третья волна пандемии будет менее болезненной для фондового рынка, так как очередного глобального локдауна не ожидается. Поэтому инвесторам следует больше ориентироваться на бумаги IT-сектора, ретейл и нефтяную отрасль, пишет «Прайм» со ссылкой на опрошенных РИА Новости экспертов.
Третья волна COVID-19: во что нужно инвестировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Глобальная экономика, фондовый рынок, денежно-кредитные власти подходят к очередной волне кризиса более подготовленными, чем в 2020 году», — заявил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.
Видео дня
Акции IT-гигантов и производителей чипов, которые ассоциируются с будущим мировой экономики и имеют значительный вес в индексах, все еще привлекательны, отметил старший портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Дмитрий Постоленко.
Сегодня более выгодно вкладываться в сферу IT (разработчики ПО), электронной коммерции, стримингового телевидения и розничного сектора первичного потребления, который выигрывает от социальной изоляции, заявил инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Одни из самых известных компаний — Microsoft, Ebay, Amazon, Google, Facebook, Mail.Ru.
Если Федеральная резервная система сможет удержать долгосрочную инфляцию на уровне 2–2,5% без сворачивания стимулирования, это станет новым стимулом для IT-компаний, полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил, что основными игроками, которые выигрывают от введения ограничений, являются акции интернет-торговли: Ozon, «Яндекс».
По словам эксперта, розничную торговлю тоже ждет всплеск продаж. Если рестораны и кафе закроют, спрос переместится в «магазины у дома».
По словам Фетисова, вне зависимости от динамики пандемии нужно иметь в портфеле акции здравоохранения, потребительского сектора и телекомов. Он также считает, что можно рассмотреть такие российские бумаги, как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть».
«Кроме того, стоит обратить внимание и на бумаги «Норильского никеля», которые сильно отстали от динамики цветных металлов (сказалась череда аварий). Кроме того, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги металлургического сектора — НЛМК и «Северсталь», — рекомендует Александр Фетисов.
Как заявила технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.
Личный счет,Андрей Русецкий,Искандер Луцко,Дмитрий Постоленко,Александр Фетисов,eBay,Amazon,ОТП Банк,Новолипецкий металлургический комбинат,Норникель,Роснефть,Mail.ru Group,Лукойл,Google,Газпром,Россельхозбанк,Microsoft,Яндекс,ФРС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители