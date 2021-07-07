Третья волна COVID-19: во что нужно инвестировать

«Глобальная экономика, фондовый рынок, денежно-кредитные власти подходят к очередной волне кризиса более подготовленными, чем в 2020 году», — заявил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.
«Кроме того, стоит обратить внимание и на бумаги «Норильского никеля», которые сильно отстали от динамики цветных металлов (сказалась череда аварий). Кроме того, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги металлургического сектора — НЛМК и «Северсталь», — рекомендует Александр Фетисов.