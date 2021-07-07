Отдых в Турции рекордно подорожал

РИА Новости. Стоимость путешествий в Турцию из России в июне выросла на 38,9% в сравнении с маем этого года. При этом проживание в трех-, четырех- и пятизвездочных отелях России подешевело, цитирует сообщение Росстата

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"В июне среди туристических услуг выросли в цене: поездка на отдых в Турцию - на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты – почти на 11%, санатории - на 6,5%, экскурсионные туры по РФ - на 0,7%. В то же время поездки туры в Объединенные Арабские Эмираты подешевели на 1,3%", - уточнили в статистическом ведомстве.

Также там отметили, что проживание в отечественных гостиницах с одной звездой вырасти в цене на 5,6%, а в двухзвездочных - на 4,2%. Цены в хостелах подскочили за месяц почти на 3%. Вместе с этим цены на проживание в трехзвездочных отелях упали в июне на 2,5% в сравнении с маем, в четырех- и пятизвездочных отелях – более чем на 6%.

По сведениям Росстата, в целом стоимость услуг гостиниц и прочих мест проживания в РФ в июне уменьшилась на 1,21%, если проводить параллель с предыдущим месяцем, с начала года они подскочили более чем на 18,6%, а в сравнении с июнем прошедшего года - на 20,67%.

Санаторно-оздоровительные услуги стали стоить больше за месяц более чем на 9%, с начала этого года - на 13,1%, а за год – почти на 12,4%.