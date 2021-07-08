Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России задумали изменить начисление страховых взносов на высокие зарплаты

Lenta.ru
41 минуту назад
В России задумали изменить систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
В России задумали изменить размер страховых взносов
Фото: ТАССТАСС
Так, правительство рассматривает возможность повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22 процентов. На данный момент такие правила установлены для зарплат до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает выше этой цифры, в Пенсионный фонд отчисляется только 10 процентов.
Как сообщает Forbes, данную меру предложил Минфин. По расчетам ведомства, это может принести госбюджету 16 миллиардов рублей в 2022 году и до 45 миллиардов к 2024 году.
По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект. Он напомнил, что в настоящее время более 1,4 миллиона рублей в год в России зарабатывают около 7 процентов граждан (примерно 5 миллионов человек).
Личный счет,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители