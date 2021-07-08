В России задумали изменить размер страховых взносов

В России задумали изменить систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

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Так, правительство рассматривает возможность повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22 процентов. На данный момент такие правила установлены для зарплат до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает выше этой цифры, в Пенсионный фонд отчисляется только 10 процентов.

Как сообщает Forbes, данную меру предложил Минфин . По расчетам ведомства, это может принести госбюджету 16 миллиардов рублей в 2022 году и до 45 миллиардов к 2024 году.