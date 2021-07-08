Москвичам назвали самые невостребованные вакансии

Названы самые невостребованные вакансии летнего периода, на которые соискатели откликаются реже всего. Об этом стало известно из результатов исследования исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», сообщает ТАСС
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На первом месте рейтинга самых невостребованных профессий — механики-перегонщики каршеринга. На эту должность требуются водители со стажем вождения от двух лет. В их обязанности входит перегон автомобилей в сервис или на автомойку по ночам. Также они должны уметь ремонтировать машины. Максимальная зарплата на этой должности — 45 тысяч рублей.
Несмотря на высокий спрос на труд медиков, соискатели очень редко откликаются на вакансию врача-трансфузиолога. Спрос на таких специалистов за последний год вырос в четыре раза. Врачи нужны по всем уголкам страны: им предлагают жилье при переезде и доход от 30 тысяч рублей.
В сфере услуг также не наблюдается падения спроса на рынке вакансий. Гостиницы и рестораны ищут людей на вакансию котломойщиков, на которую поступает всего 0,2 процента откликлов. Зарплату занятым в этой сфере обещают в среднем 28 тысяч рублей.
«Так, с начала лета наихудший результат демонстрировали позиции врача-трансфузилога (лечат заболевания плазмы и крови): 0,29 процента просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также заведениям общепита очень сложно найти котломойщика (0,2 процента откликов), а сервисам краткосрочной аренды машин — перегонщиков каршеринга (1 процент откликов)», — говорится в исследовании.
Ранее столичная служба занятости назвала
москвичам самые востребованные профессии. В их число вошли специалисты из IT-сферы и онлайн-продаж, специалисты по техническому обслуживанию, продавцы-кассиры в крупные розничные сети и менеджеры онлайн-продаж.