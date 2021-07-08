Москвичам назвали самые невостребованные вакансии

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Названы самые невостребованные вакансии летнего периода, на которые соискатели откликаются реже всего. Об этом стало известно из результатов исследования исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», сообщает ТАСС

На первом месте рейтинга самых невостребованных профессий — механики-перегонщики каршеринга. На эту должность требуются водители со стажем вождения от двух лет. В их обязанности входит перегон автомобилей в сервис или на автомойку по ночам. Также они должны уметь ремонтировать машины. Максимальная зарплата на этой должности — 45 тысяч рублей.

Несмотря на высокий спрос на труд медиков, соискатели очень редко откликаются на вакансию врача-трансфузиолога. Спрос на таких специалистов за последний год вырос в четыре раза. Врачи нужны по всем уголкам страны: им предлагают жилье при переезде и доход от 30 тысяч рублей.

В сфере услуг также не наблюдается падения спроса на рынке вакансий. Гостиницы и рестораны ищут людей на вакансию котломойщиков, на которую поступает всего 0,2 процента откликлов. Зарплату занятым в этой сфере обещают в среднем 28 тысяч рублей.

«Так, с начала лета наихудший результат демонстрировали позиции врача-трансфузилога (лечат заболевания плазмы и крови): 0,29 процента просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также заведениям общепита очень сложно найти котломойщика (0,2 процента откликов), а сервисам краткосрочной аренды машин — перегонщиков каршеринга (1 процент откликов)», — говорится в исследовании.