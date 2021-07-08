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Налоги для состоятельных россиян: будут ли действенными меры Минфина?

BFM.RU
2 часа назад
Минфин вновь предложил повысить сборы для состоятельных граждан. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на инициативы по так называемой донастройке налоговой системы, которые рассматривались на заседании бюджетной комиссии 1 июля.
Какие изменятся налоги для состоятельных россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На данный момент взносы по максимальному тарифу в 22% платятся с дохода 112 тысяч рублей в месяц, а после превышения этого порога ставка взносов снижается до 10%. Минфин предлагает увеличить порог, после которого ставка будет снижаться, до 122 тысяч рублей в месяц. Это даст дополнительные 16 млрд рублей в 2022 году, и 45 млрд — в 2023-м, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты Минфина. По мнению авторов идеи, повышение страховых взносов позволят реализовать запрос на социальную справедливость.
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Разговоры о таком повышении ведутся давно, напоминает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Он считает данное предложение своевременным.
— Если будут приняты решения по повышению взносов с высоких заработных плат, это просто укрепит финансовое состояние Пенсионного фонда и позволит ему в меньшей степени обращаться к трансфертам из федерального бюджета.
— Не станет ли это временным решением проблемы в пенсионной системе? Насколько долгоиграющей может оказаться такая поддержка?
— У нас сейчас объем трансферта федерального бюджета в Пенсионный фонд превышает 3 трлн рублей, поэтому дополнительные поступления, которые возникнут в результате повышения планки высоких заработных плат, — это, помягче сказать, мертвому припарка, сумма будет собрана не очень большая. Здесь важен принцип солидарности: все должны на равной основе формировать фонд оплаты труда, и все должны участвовать на равных основаниях в получении этих средств, когда становятся пенсионерами. Здесь важный принцип: что касается пенсионной системы, то в мире не применяется система, которая у нас применяется, это льготирование в зависимости от вида экономической деятельности или от размера компании. Именно потому что у нас достаточно много изъятий в этой части, на самом деле средняя ставка, которая возникает в результате всякого рода льгот, ниже 22%, отсюда и формируется дефицит пенсионной системы.
Еще одно предложение Минфина касается еще более состоятельных россиян — введение налоговой ставки на имущество с совокупной стоимости недвижимости более 500 млн рублей. Предлагаемая ставка — 0,3%. Эта мера может оказаться действенной, в то время как повышение страховых взносов даст негативный эффект, считает директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
— В настоящее время, как мне представляется, бюджет не испытывает таких уж смертельных сложностей, из-за которых необходимо повышать налоги, в частности, один из самых обременительных налогов для бизнеса — социальные выплаты, которые в основном касаются в данном случае высококвалифицированных и, стало быть, высокооплачиваемых работников. Поэтому ровно те индустрии, ровно те предприятия, которые здесь оказываются под ударом, на сегодняшний день, я предположу, наиболее продуктивны и приносят наивысшую прибыль. Сколько это принесет — конечно, будет зависеть от того, как будут вести себя обычные предприятия, будут ли они уклоняться, разбивать большие зарплаты, будут ли они делать что-то такое, чтобы сохранить уровень дохода для своих лучших сотрудников. С моей точки зрения, это очень несвоевременно и эффективность с точки зрения сбора доходов будет в значительно меньшей степени, нежели влияние на настроения индустрии и продуктивность промышленности.
— Для физических лиц предлагается расширить налогооблагаемую базу по налогу на имущество. В масштабах бюджета 50 млрд дохода, которые Минфин подсчитал, насколько это существенная сумма?
— Это вообще не федеральный налог, это средства, которые поступают в местные бюджеты в первую очередь, и здесь я бы как раз, может быть, и поменял решение, сделав так, что муниципалитеты имеют право повышать ставку, потому что то, что происходит сегодня, конечно, отражает явную недостаточность данного налога. Для муниципалитетов 50 млрд — это довольно существенные деньги.
Всего Минфин предлагает девять мер налоговой «донастройки». В их числе также повышение налога на добычу полезных ископаемых, расширение и корректировка режима налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли и корректировка системы уплаты акцизов. Власти рассчитывают, что в ближайшую трехлетку эти новации будут ежегодно приносить бюджету дополнительные 400 млрд рублей.
Личный счет,Олег Буклемишев,Александр Сафонов,Финансовый университет,МГУ,Минфин,Forbes,
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