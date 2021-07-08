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Курс на дедолларизацию: россияне бросились скупать золото

Лера Букина
1 час назад
Всемирный совет по золоту зафиксировал рост потребительского спроса на золото в России. За первые три месяца текущего года он вырос на 9%, до 11,8 т, пишут «Известия». Речь идет о ювелирных изделиях, слитках и монетах.
Курс на дедолларизацию: россияне бросились скупать золото
Фото: ТАССТАСС
Это обусловлено постепенным восстановлением экономики, повышением потребительского доверия и падением цен на золото с рекордных максимумов августа 2020 года.
Отмечается, что объем вложений россиян в слитки и монеты в 2020 году вырос на 37% по отношению к 2019 году, до 5 т.
Основной причиной меньшей динамики спроса в России в сравнении с другими странами является ставка НДС в 20% на слитки из благородного металла, которая является крупнейшей в мире. Благодаря отмене этого налога повысятся розничные покупки золота населением на 50 т в год, уверена директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.
В финансовых организациях считают, что отмена НДС на драгметалл еще сильнее подстегнет спрос россиян на золото. Это также станет стимулом дедолларизации экономики, поскольку золото будет представлять собой альтернативу для вложений физлиц, указала руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера.
Недавно Всемирный совет по золоту (ВСЗ) опубликовал свежий отчет об операциях различных ЦБ на золотом рынке. Только за апрель страны купили металла больше, чем продали, на 69 тонн. Специалисты отмечают, что для месячного показателя это очень высокий уровень.
Личный счет,Совкомбанк,Центральный банк России,газета "Известия",
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