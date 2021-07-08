Курс на дедолларизацию: россияне бросились скупать золото

Отмечается, что объем вложений россиян в слитки и монеты в 2020 году вырос на 37% по отношению к 2019 году, до 5 т.

Основной причиной меньшей динамики спроса в России в сравнении с другими странами является ставка НДС в 20% на слитки из благородного металла, которая является крупнейшей в мире. Благодаря отмене этого налога повысятся розничные покупки золота населением на 50 т в год, уверена директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.