Должники поневоле: на россиян оформляют фиктивные кредиты

На фоне развития коммуникаций и упрощения порядка получения кредитов увеличивается число граждан, которые становятся должниками не по своей воле. Об этом пишут «Известия».

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Мошенники прибегают к многочисленным схемам для получения заемных средств с помощью чужих данных и мобильных телефонов.

Также отмечается, что часто под удар попадают пенсионеры, на которых оформляют кредиты, после чего мошенники отчуждают у них заемные средства.

Волна кредитных афер с использованием поддельных паспортов распространилась в конце июня в Северной Осетии. Был случай, когда аферист приобрел в кредит дорогую бытовую технику и электронику.

«Чаще всего речь идет об использовании чужого документа с вклеенной фотографией мошенника. Ведь в банке как минимум проверяют документ по номеру, действителен ли он — есть специальный открытый сервис для этих целей», — заявил оперативный сотрудник столичной полиции.

Существует еще один вид мошеннических действий с кредитом, а именно навязывание товаров или услуг. Речь идет об оформлении в кредит товаров на различных презентациях, заявила адвокат Анна Грецкая. По ее словам, граждан вводят в эйфорию демонстрируемым товаром, после чего оформляют кредит на крупную сумму, отмечает она.

Как только стало известно о том, что был оформлен фиктивный кредит, необходимо обратиться в кредитную организацию с заявлением о признании договора недействительным, с подтверждением недостоверности подписи, утраты паспорта, на который оформлен кредит, заявил юрист Алексей Кузнецов . Также следует обратиться в полицию.