69% опрошенных россиян лично сталкивались с интернет-мошенничеством

Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.

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Президент России Владимир Путин после недавних переговоров с Президентом США назвал кибербезопасность одной из важнейших тем современности. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у российских интернет-пользователей, как они оценивают свои знания о кибербезопасности.

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Большинство (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами «знакомы» друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино.

Каждый из опрошенных старается обезопасить себя и свои личные данные. Почти треть (30%) не общаются в интернете ни с кем, кого не знают лично, 23% посещают только проверенные и надёжные сайты, 19% полагаются на антивирусы, 18% не указывают в сети свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый участник опроса.

При столкновении с интернет-мошенниками многие (35%) утверждают, что смогут сами решить проблему. У 24% нет четкого плана действий, столько же первым делом позвонят в полицию. 10% попросят помощи у своего интернет-провайдера, 7% – у знакомого айтишника.

Более половины респондентов (52%) считают, что финансовые операции в интернете безопасны, если совершать их на официальных сайтах. 30% до сих пор сомневаются, что интернет надёжен для денежных переводов, 11% пользуются только банковскими онлайн-сервисами, но покупки не совершают, и 7% уверены в том, что в любой опасной ситуации с деньгами их защитит банк.

Некоторые страховые компании уже учли опасения пользователей и предлагают полисы защиты от киберугроз. Например, программа страхования банковских карт «Сбереги финансы» от дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование». В нее включены такие случаи, как списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов или в результате заражения устройства вредоносными программами. По данным «Сбербанк страхования», порядка 97% от общего объема выплат по программе страхования банковских карт «Сбереги финансы» приходится на ущерб от кибермошенников, использующих методы социальной инженерии. Оставшиеся 3% выплат приходятся на утерю или кражу карты, документов и ключей.

Свои знания о безопасности в интернете большинство получили из статей в том же интернете. Четверть респондентов признаётся, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% пользователей и только 5% обучались этому в учебных заведениях.

Пользователи хотели бы больше знать о том, как противостоять угрозам в интернете. 27% предпочли бы видеть больше описаний мошеннических схем с примерами и способами, как не попасться, 23% интересует, как предотвратить взлом своих аккаунтов. Каждый пятый хочет знать критерии надежности сайтов, 17% – как обезопасить свои персональные данные, 13% – как вести переговоры с интернет-мошенниками.

Кстати, 9 июля пройдет масштабная конференция Cyber Polygon, на которой представители крупнейших мировых компаний и Правительства РФ обсудят актуальные вопросы кибербезопасности. Выступления спикеров может послушать каждый на сайте Cyber Polygon

Большинство участников опроса (47%) имеют более чем 20-летний стаж пользования интернетом. 38% сидят в сети уже 10-20 лет, 11% – 5-10 лет и всего 4% новичков, которые открыли для себя онлайн-возможности меньше 5 лет назад. Среди них 75% мужчин и 25% женщин.