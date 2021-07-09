Эксперты рассказали, когда не стоит пытаться копить деньги

Первоначальный капитал можно формировать исключительно за счет накоплений. Если не откладывать определенную сумму на регулярной основе, инвестировать и приумножать будет нечего. Об этом агентству «Прайм» рассказали эксперты.

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Основатель консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак предложил разобраться с понятием «не хватает денег».

«Если человек буквально умирает от голода и холода, копить, конечно, не имеет смысла. Не из чего попросту. Лучше подумать об увеличении дохода», – отметил он.

Среднестатистический россиянин, который живет на 30 тысяч рублей в месяц и смог откладывать и инвестировать 15% этой суммы в течение 25 лет, сможет накопить на вторую пенсию, заявил эксперт.

Откладывать средства целесообразно в ситуации, когда доходы превышают обязательные расходы (ЖКХ, питание, транспорт, одежда), сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Накопленные средства являются подушкой безопасности, заявил он.

Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман считает, что не следует «откладывать последнюю копейку». По его мнению, лучше разобраться в своей структуре потребления. Он рекомендует вести семейный бюджет.

Манкевич рассказал, на чем можно заработать.

«Просто наличные деньги обесцениваются, вклад в лучшем случае работает в ноль, как и облигации, заработать можно на акциях, недвижимости, реальных активах, но они требуют специальных знаний», — пояснил он.

Файнман советует обратить внимание на резервные валюты для покупки с точки зрения долговременных инвестиций.

Также россиянам посоветовали обратить внимание на вложения в ПИФ или ETF.