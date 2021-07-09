Эксперты рассказали, когда не стоит пытаться копить деньги

Первоначальный капитал можно формировать исключительно за счет накоплений. Если не откладывать определенную сумму на регулярной основе, инвестировать и приумножать будет нечего. Об этом агентству «Прайм» рассказали
эксперты.
Основатель консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак предложил разобраться с понятием «не хватает денег».
«Если человек буквально умирает от голода и холода, копить, конечно, не имеет смысла. Не из чего попросту. Лучше подумать об увеличении дохода», – отметил он.
Среднестатистический россиянин, который живет на 30 тысяч рублей в месяц и смог откладывать и инвестировать 15% этой суммы в течение 25 лет, сможет накопить на вторую пенсию, заявил эксперт.
Откладывать средства целесообразно в ситуации, когда доходы превышают обязательные расходы (ЖКХ, питание, транспорт, одежда), сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Накопленные средства являются подушкой безопасности, заявил он.
Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман считает, что не следует «откладывать последнюю копейку». По его мнению, лучше разобраться в своей структуре потребления. Он рекомендует вести семейный бюджет.
Манкевич рассказал, на чем можно заработать.
«Просто наличные деньги обесцениваются, вклад в лучшем случае работает в ноль, как и облигации, заработать можно на акциях, недвижимости, реальных активах, но они требуют специальных знаний», — пояснил он.
Файнман советует обратить внимание на резервные валюты для покупки с точки зрения долговременных инвестиций.
Также россиянам посоветовали обратить внимание на вложения в ПИФ или ETF.
Как заявила технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка
Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.