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Россия заняла первое место по оплате покупок с телефонов

Ferra.ru
50 минут назад
Президент Mastercard Europe заявил, что Россия — страна номер один по оплате с помощью мобильных телефонов.
Россия заняла первое место по оплате покупок с телефонов
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Об этом Марк Барнетт сказал во время тематической дискуссии на Cyber Polygon 2021. По его словам, в Европе 85% всех платежей происходят бесконтактно. Но Россию тут не догнать.
Представитель Visa отметил, что из-за пандемии ускорилась цифровизация. Люди изменили модели поведения. Сейчас количество офлайн-операций находится на уровне 2017 года, а вот объём онлайн-операций уже достиг того уровня, который ожидался только в 2023 году.
Недавно директор Центра Solar appSreener в «Ростелеком-Солар» рассказал, что иногда оплата смартфоном даже безопаснее, чем картой. Ведь если карту своруют, преступник сразу может ею пользоваться. А вот смартфон может быть заблокирован.
Личный счет,Visa,
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