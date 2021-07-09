Россия заняла первое место по оплате покупок с телефонов

Президент Mastercard Europe заявил, что Россия — страна номер один по оплате с помощью мобильных телефонов.

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Об этом Марк Барнетт сказал во время тематической дискуссии на Cyber Polygon 2021. По его словам, в Европе 85% всех платежей происходят бесконтактно. Но Россию тут не догнать.

Представитель Visa отметил, что из-за пандемии ускорилась цифровизация. Люди изменили модели поведения. Сейчас количество офлайн-операций находится на уровне 2017 года, а вот объём онлайн-операций уже достиг того уровня, который ожидался только в 2023 году.