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В Госдуме работающим россиянам пообещали прибавить пенсию с 1 августа

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
49 минут назад
Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 рублей в рамках ежегодного перерасчета пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Работающим россиянам увеличат пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла», – передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Поясняется, что в этом году стоимость одного пенсионного бала составила 93 рубля. Максимальны размер прибавки к пенсии составит 299 рублей. Для того, чтобы получить надбавку, работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР – корректировка выплат произойдет автоматически.
Ранее в ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тыс. рублей.
Личный счет,Маленькая пенсия ,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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