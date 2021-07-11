Пенсии работающих россиян повысят на 299 рублей

Согласно последним изменениям в российском пенсионом законодательстве, пенсионные выплаты гражданину могут расти не более чем на три пенсионных балла в год. В 2021-ом один пенсионный балл эквивалентен 93 рублям. Таким образом, суммарная надбавка к ежемесячным выплатам работающему пенсионеру может составить 299 рублей. Пенсия будет пересчитана автоматически, обращаться в Пенсионный фонд для ее корректировки не нужно.