Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Пенсии работающих россиян повысят на 299 рублей

Елена Прошина
1 час назад
На 299 рублей больше каждый месяц будут выплачивать уже с 1 августа работающим пенсионерам. Об этом сообщает официальный сайт Госдумы.
Пенсии работающих россиян повысят на 299 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Пенсия должна регулярно увеличиваться», - сказано в сообщении на официальном сайте Госдумы РФ.
Согласно последним изменениям в российском пенсионом законодательстве, пенсионные выплаты гражданину могут расти не более чем на три пенсионных балла в год. В 2021-ом один пенсионный балл эквивалентен 93 рублям. Таким образом, суммарная надбавка к ежемесячным выплатам работающему пенсионеру может составить 299 рублей. Пенсия будет пересчитана автоматически, обращаться в Пенсионный фонд для ее корректировки не нужно.
Напомним, что трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в свое врем объявила о решении поднять к 2024 году средний размер российской пенсии по старости выше уровня 20 000 рублей. При этом объем социальной пенсия будет установлен на уровне 11 744 рубля.
Личный счет,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители