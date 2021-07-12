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Валюта из "черного списка": россиян предостерегли от потери денег

Мария Иванова
1 час назад
Экономист Михаил Делягин заявил, что валюты стран с промышленным или добывающим характером экономики стоит на время отправить в «черный список» и не покупать их. Об этом сообщает DEITA.RU.
Валюта из "черного списка": россиян предостерегли от потери денег
Фото: ТАССТАСС
По мнению Делягина, глобальный кризис приближается. Во время него страна, получающая доходы от тяжёлой промышленности, добычи и экспорта полезных ископаемых, столкнется с турбулентностью национальной валюты.
Экономист объяснил, что такие государства нередко девальвируют свою валюту, чтобы поднять конкурентоспособность бизнеса.
Делягин посоветовал диверсифицировать валютную корзину и закупаться несколькими разными валютами.
Ранее эксперт заявлял, что в ближайшие полгода россиянам стоит заняться защитой своих сбережений. Лучшим способом он назвал покупку тех валют, которые не зависят от природных ресурсов, к примеру, швейцарского франка.
Также Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: она останется слабой. Курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения эксперт советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.
Личный счет,Михаил Делягин,
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