Перегрев туррынка: отдых на российских курортах подешевел

На рынке зафиксировано снижение стоимости отдыха на южных курортах России в связи с открытием прямого авиасообщения с курортами Египта и введенными ограничениями в Краснодарском крае и Севастополе. Об этом «Российской газете» заявили представители турбизнеса.
В среднем цены снизились на 20%, заявили в пресс-службе туроператора «Алеан». Наиболее активно снижают цены гостиницы в Анапе, указал представитель компании. Прежде всего речь идет об отелях, которые повысили цены в период ажиотажного спроса. Отели, которые отказались от повышения цен, не намерены изменять свою ценовую политику, сообщил представитель туроператора.
На стоимость отдыха в России будут влиять ограничения в Краснодарском крае и в Севастополе, которые были введены из-за эпидемиологической обстановки, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)Дмитрий Горин. Он отмечает перегрев российского туррынока сегодня. С этим согласны и в Ростуризме. Как отмечается, отток туристов поможет сдержать цены.
Открытие прямого авиасообщения с популярными курортами Красного моря станет драйвером снижения цен в отелях Турции, указывают в компании Tez Tour.
«Сейчас это единственное доступное нашим соотечественникам массовое направление с чартерной полетной программой. Снижение может составить около 20% относительного текущего прайса», - отметил представитель туроператора.
Как заявила недавно исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, появление чартерных рейсов в Египет может вызвать снижение цен на путевки в трехзвездочную гостиницу. По ее словам, цены могут опуститься со 100 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.