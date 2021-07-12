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Перегрев туррынка: отдых на российских курортах подешевел

Лера Букина
1 час назад
На рынке зафиксировано снижение стоимости отдыха на южных курортах России в связи с открытием прямого авиасообщения с курортами Египта и введенными ограничениями в Краснодарском крае и Севастополе. Об этом «Российской газете» заявили представители турбизнеса.
Перегрев туррынка: отдых на российских курортах подешевел
Фото: ТАССТАСС
В среднем цены снизились на 20%, заявили в пресс-службе туроператора «Алеан». Наиболее активно снижают цены гостиницы в Анапе, указал представитель компании. Прежде всего речь идет об отелях, которые повысили цены в период ажиотажного спроса. Отели, которые отказались от повышения цен, не намерены изменять свою ценовую политику, сообщил представитель туроператора.
На стоимость отдыха в России будут влиять ограничения в Краснодарском крае и в Севастополе, которые были введены из-за эпидемиологической обстановки, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он отмечает перегрев российского туррынока сегодня. С этим согласны и в Ростуризме. Как отмечается, отток туристов поможет сдержать цены.
Открытие прямого авиасообщения с популярными курортами Красного моря станет драйвером снижения цен в отелях Турции, указывают в компании Tez Tour.
«Сейчас это единственное доступное нашим соотечественникам массовое направление с чартерной полетной программой. Снижение может составить около 20% относительного текущего прайса», - отметил представитель туроператора.
Как заявила недавно исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, появление чартерных рейсов в Египет может вызвать снижение цен на путевки в трехзвездочную гостиницу. По ее словам, цены могут опуститься со 100 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Личный счет,Наталия Осипова,Дмитрий Горин,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,"Российская газета",
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