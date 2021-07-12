Перегрев туррынка: отдых на российских курортах подешевел

В среднем цены снизились на 20%, заявили в пресс-службе туроператора «Алеан». Наиболее активно снижают цены гостиницы в Анапе, указал представитель компании. Прежде всего речь идет об отелях, которые повысили цены в период ажиотажного спроса. Отели, которые отказались от повышения цен, не намерены изменять свою ценовую политику, сообщил представитель туроператора.