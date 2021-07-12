Стало известно, за сколько лет можно накопить ₽1 млн

Для накопления одного миллиона рублей гражданам большинства российских регионов нужно более 20 лет, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

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Согласно аналитическим материалам, на фоне разных уровней доходов населения в одних субъектах Федерации накопить миллион легче, чем в ряде других.

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На Чукотке накопить такую сумму можно менее чем за восемь лет (7,8 года), регион оказался лидером по данному показателю. На второй строчке еще один северный регион — ЯНАО, где требуется 8,5 лет для накопления миллиона рублей.

Эксперты выяснили, что лидерство данных регионов связано с высокой заработной платой в добывающих отраслях, которая во многом представляет собой компенсацию за суровые условия жизни.

На третьем и четвертом местах - Ненецкий автономный округ и Магаданская область со сроком в 9,8 года. Из этого следует, что лишь в четырех регионах граждане могут копить такую сумму менее десяти лет.

Москва находится на пятой строчке рейтинга с показателем в 11 лет. За столицей следуют Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года).

Первая десятка замыкается Мурманской областью, где нужно копить миллион рублей 13,4 года.

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет», — сказано в пояснительной записке к материалам исследования.

Замыкают рейтинг кавказские регионы, в которых заработная плата не является высокой исторически. В тройке аутсайдеров оказались Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года). В данных республиках необходимо 24-25 лет для накопления миллиона, что больше в три раза, чем на Чукотке, подчеркивают эксперты.