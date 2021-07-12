Утверждены правила "детских" выплат к началу учебного года

Правительство утвердило правила выплат по 10 тысяч рублей на ребенка к началу учебного года, приём заявлений начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно.

Добавляется, что обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами или их законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.