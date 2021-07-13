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Россиянам стали отказывать в приеме на работу из-за прививок

Лера Букина
39 минут назад
11% россиян заявили, что им отказали в устройстве на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, пишет РБК со ссылкой на исследования сервиса Superjob.
Россиянам стали отказывать в приеме на работу из-за прививок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У 73% респондентов без прививки не возникло проблем с приемом на работу. 16% участников затруднились ответить на этот вопрос.
Вместе с тем в Москве, где вакцинация 60% сотрудников определенных сфер деятельности стала обязательной, 15% респондентов столкнулись с «ковидной дискриминацией», в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах страны — 10%.
Самая большая доля тех, кто столкнулся с отказами в устройстве на работу из-за отсутствия прививки, – среди сотрудников с зарплатами до 50 тысяч рублей.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.
В Федеральной службе по труду и занятости рассказали о том, могут ли в России отстранить от работы «вакцинных диссидентов». Так, в ведомстве подчеркнули, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о том, насколько законно отстранение от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Дело в том, что в соответствии с российскими законами отстранить могут не только сославшись на положения Трудового кодекса или ряда федеральных законов, но и на иные нормативные акты. Одним из таких случаев может выступать нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», пояснили в Роструде.
Личный счет,Роструд,РБК,
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