Россиянам стали отказывать в приеме на работу из-за прививок

11% россиян заявили, что им отказали в устройстве на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, пишет РБК со ссылкой на исследования сервиса Superjob.

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У 73% респондентов без прививки не возникло проблем с приемом на работу. 16% участников затруднились ответить на этот вопрос.

Вместе с тем в Москве, где вакцинация 60% сотрудников определенных сфер деятельности стала обязательной, 15% респондентов столкнулись с «ковидной дискриминацией», в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах страны — 10%.

Самая большая доля тех, кто столкнулся с отказами в устройстве на работу из-за отсутствия прививки, – среди сотрудников с зарплатами до 50 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.