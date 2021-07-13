Россиянам стали отказывать в приеме на работу из-за прививок

В Федеральной службе по труду и занятости
рассказали о том, могут ли в России отстранить от работы «вакцинных диссидентов». Так, в ведомстве подчеркнули, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о том, насколько законно отстранение от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Дело в том, что в соответствии с российскими законами отстранить могут не только сославшись на положения Трудового кодекса или ряда федеральных законов, но и на иные нормативные акты. Одним из таких случаев может выступать нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», пояснили в Роструде.