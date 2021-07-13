Деньги обесценятся, а депозиты сгорят: повторит ли Россия судьбу СССР

Рассуждения по поводу ожидаемой девальвации рубля уже не первый месяц волнует как экспертов, так и простых россиян. Прибегнет ли экономический блок российского руководства и монетарные власти к этой мере и чего ждать населению, пыталось
разобраться ИА DEITA.RU.
Издание отмечает, что сегодняшний день и правительство, и регулятор уже на протяжении шести месяцев безуспешно борются с инфляцией, цены все продолжают расти, что отрицательно отражается на покупательной способности большей части людей. Также это закономерно ведет к общему ухудшению социально-экономической ситуации и сокращению деловой активности.
В числе одного из немногих и, вероятно, самых предпочтительных выходов из этой ситуации для стоящих на либеральных рельсах монетарных властей России может оказаться и девальвация национальной валюты.
Видимо, иных инструментов стимулирования экономического воспроизводства у них не отмечается. Примерно такие выводы можно сделать на основе прогноза известного экономиста Михаила Делягина
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В аналогичной ситуации страна уже была в 1993 году, когда власти поставили граждан практически перед конфискационной реформой.
Таким образом, россиянам следует подготовиться к возможным трудностям. Поскольку того, что накопления лишатся своей стоимости, уже не отрицают даже официальные власти - они объявили о повышении прогноза по инфляции. Отметим, Делягин советует обратить внимание на надежную европейскую валюту, которой он считает вовсе не евро, а швейцарский франк.