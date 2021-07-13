Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Деньги обесценятся, а депозиты сгорят: повторит ли Россия судьбу СССР

Анна Безрукова
31 минуту назад
Рассуждения по поводу ожидаемой девальвации рубля уже не первый месяц волнует как экспертов, так и простых россиян. Прибегнет ли экономический блок российского руководства и монетарные власти к этой мере и чего ждать населению, пыталось разобраться ИА DEITA.RU.
Деньги обесценятся, а депозиты сгорят: повторит ли Россия судьбу СССР
Фото: РамблерРамблер
Издание отмечает, что сегодняшний день и правительство, и регулятор уже на протяжении шести месяцев безуспешно борются с инфляцией, цены все продолжают расти, что отрицательно отражается на покупательной способности большей части людей. Также это закономерно ведет к общему ухудшению социально-экономической ситуации и сокращению деловой активности.
В числе одного из немногих и, вероятно, самых предпочтительных выходов из этой ситуации для стоящих на либеральных рельсах монетарных властей России может оказаться и девальвация национальной валюты.
Видимо, иных инструментов стимулирования экономического воспроизводства у них не отмечается. Примерно такие выводы можно сделать на основе прогноза известного экономиста Михаила Делягина.
В аналогичной ситуации страна уже была в 1993 году, когда власти поставили граждан практически перед конфискационной реформой.
Таким образом, россиянам следует подготовиться к возможным трудностям. Поскольку того, что накопления лишатся своей стоимости, уже не отрицают даже официальные власти - они объявили о повышении прогноза по инфляции. Отметим, Делягин советует обратить внимание на надежную европейскую валюту, которой он считает вовсе не евро, а швейцарский франк.
Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители