Деньги обесценятся, а депозиты сгорят: повторит ли Россия судьбу СССР

Рассуждения по поводу ожидаемой девальвации рубля уже не первый месяц волнует как экспертов, так и простых россиян. Прибегнет ли экономический блок российского руководства и монетарные власти к этой мере и чего ждать населению, пыталось разобраться ИА DEITA.RU.

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Издание отмечает, что сегодняшний день и правительство, и регулятор уже на протяжении шести месяцев безуспешно борются с инфляцией, цены все продолжают расти, что отрицательно отражается на покупательной способности большей части людей. Также это закономерно ведет к общему ухудшению социально-экономической ситуации и сокращению деловой активности.

В числе одного из немногих и, вероятно, самых предпочтительных выходов из этой ситуации для стоящих на либеральных рельсах монетарных властей России может оказаться и девальвация национальной валюты.

Видимо, иных инструментов стимулирования экономического воспроизводства у них не отмечается. Примерно такие выводы можно сделать на основе прогноза известного экономиста Михаила Делягина

В аналогичной ситуации страна уже была в 1993 году, когда власти поставили граждан практически перед конфискационной реформой.