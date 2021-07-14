Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Минтруд пообещал перечислить выплаты на школьников большинству семей 16 августа

Газета.Ru
1 час назад
Министерство труда и социальной защиты России перечислит выплаты на школьников большинству семей 16 августа, сообщает РИА "Новости". "По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день", - заявили в Минтруде. Заявление на получение этих выплат можно будет направить в Пенсионный фонд России с 15 июля. Некоторые семьи, имеющие право на получение этих выплат, уже получили предзаполненные заявления на своих страницах в "Госуслугах". Ранее стало известно, что сайт и приложение "Госуслуг" начнут автоматически заполнять заявление на выплаты на детей-школьников. 5 мая президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что выплаты на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а также продолжающих обучение в школе россиян старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, охватят более 20 млн человек. Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей.
Минтруд пообещал перечислить выплаты на школьников большинству семей 16 августа
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители