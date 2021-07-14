Давка в Турции: полчища людей живут прямо на пляжах

Число россиян на турецких курортах с момента запуска 22 июня чартеров туда активно увеличивается, а вместе с тем растет и количество недовольных отдыхом, пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

В числе того, что вызывает раздражение у туристов, — столпотворение, которое начинается еще в аэропорту в ходе проверки ПЦР-тестов и продолжается на переполненных турецких пляжах. Кроме того, претензии связаны с задержками и переносом рейсов в последний момент, массовым нашествием местных отдыхающих, автоматически снижающимся качеством сервиса.

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Турецкая туротрасль зафиксировала такой приток туристов за первые 4 дня возобновленных полетов из РФ, который не наблюдала за весь июль 2020 года. Загрузка в отелях является 100%-ной. Стоимость номеров уже стала выше 600 евро за номер, однако это не останавливает туристов лететь именно туда. Принимающая сторона замечает, что «плотность российского турпотока» лишь повышается, а сайты бронирования не справляются с нагрузкой и начинают зависать.

Также 20 июля в Турции начнут праздновать мусульманский праздник Курбан-байрам. Празднование займет 10 дней. Ожидается наплыв местных семей на курорты, которые и так уже загружены полностью. Соответственно, социальная дистанция начнет уменьшаться.

В Сети можно увидеть фото большого количества людей, спящих прямо на пляжах в палатках из-за нехватки мест в отелях.

«А некоторые даже без палаток, просто на одеяле или полотенце спят на пляже. Утром придешь, а они лежат — жутковато! Это туристы, снимающие частное жилье далеко от моря, а также некоторые не самые богатые турки, у которых дома нет кондиционера. Сейчас очень жарко и влажно, а ночью невыносимо душно, вот они и приходят спать на берег целыми семьями», - сообщила отдыхающая на побережье Коньяалты (Анталья).

Некоторым россиянам пришлось повторно сдавать ПЦР-тесты из-за задержек вылета, поскольку их действие ограничено по времени. Также туристы рассказали, как несколько часов сидели запертые в душном самолете. Кого-то просто отправили домой.

«А других и вовсе развернули из аэропорта по домам на 10 дней!», – заявил один из туристов.

Туроператоры заявляют, что накладки обусловлены сокращением персонала в авиакомпаниях, и теперь на обслуживание чартеров сотрудников не хватает.