Свести концы с концами: россияне назвали минимальный необходимый доход

75,7% домохозяйств в России столкнулись с финансовыми трудностями, а 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке товаров первой необходимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

В 2018 году ситуация была хуже – трудности с покупкой самого необходимого испытывали 79,5% семей. В 2016 году этот показатель был еще более критичным - 84,6%.

Чтобы свести концы с концами, семьям нужно хотя бы 60,9 тысячи рублей в месяц. Два года назад россияне называли среднюю сумму 58,5 тысячи рублей. Прожиточный минимум в стране на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на душу населения.

Доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев отметил, что результаты опроса отличаются от официальных, потому что показатель измеряет ощущения семей в России, а не идеальные показатели.

«Кое-где люди перестали заботиться о доходах, потому что сама по себе занятость стала серьезным плюсом, поэтому заработок уже выглядит более привлекательно. Кроме того, средний класс отказался от ряда своих привычных расходов на проведение досуга, рестораны, выезд за рубеж, и поэтому у этих людей образовались дополнительные сбережения», — отметил он.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что материальное положение россиян, которых принято относить к категории бедных, выходит на более благоприятный уровень по крайней мере с 2016 года.

Согласно данным исследования сервиса SuperJob, почти половина россиян (47%) начала экономить деньги из-за пандемии COVID-19.