Стартапы дня: зарабатываем на такси и фитнесе для пожилых

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Obi: все такси мира в одном приложении

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Никто не хочет открывать на своем телефоне дюжину приложений и каждый раз, когда нужно вызвать такси, сравнивать цены. В мире есть тысячи приложений для поиска такси, а разница в ценах сервисов может составлять 25 процентов и больше. Пользователи переплачивают за поездки и стартап Obi взялся решить эту проблему.

С помощью приложения Obi пользователи могут сравнить цены во всех сервисах в режиме реального времени и выбрать минимальную стоимость поездки. В Obi пользователи могут настроить просмотр с дополнительными функциями (доступ в транспорт для инвалидных колясок, такси с автокреслом, люкс-поездка).

Приложение Obi загрузили уже более 130 тысяч раз. Оно получило более 770 отзывов со средним показателем 4,7 звезды на iOS. За каждое бронирование поездки Obi взимает с поставщика услуги перевозки плату до десяти процентов.

На платформе Republic стартап привлек более 350 тысяч долларов от 709 инвесторов. Минимальное вложение - 250 долларов.

Helix: фитнес для пожилых и не только

Стартап Helix разрабатывает домашние тренажеры-степперы, которые, как утверждается, более эффективны, чем традиционные кардиотренажеры - беговые дорожки и велотренажеры. Недавно запущенный бренд Scoop быстро стал лидером продаж среди для пожилых людей.

До 2020 года Helix можно было найти только в элитных спортзалах. В прошлом году компания впервые начала продавать свои тренажеры напрямую потребителю и выручила четыре миллиона долларов (рост в три раза по сравнению с 2019-м). В Helix утверждают, что на степперах сжигается больше жира и задействуется больше мышц, чем при других кардиотренировках, а особенно они хороши для работы над внутренней и внешней поверхностью бедер, ягодицами и косыми мышцами живота.

Научные исследования показали, что степперы дают важные преимущества людям в возрасте, к примеру, устраняют проблемы с балансом и снижают риски падения за четыре недели тренировок. Они укрепляют ключевую поддерживающую мускулатуру и используются для реабилитации людей, которым заменили коленный или тазобедренный суставы.

На платформе StartEngine стартап собрал более 62 тысяч долларов от 15 инвесторов, минимальная инвестиция составляет 500 долларов. Стоимость компании оценивается в 28 миллионов долларов.

Oscilla Power: мощь океана для производства энергии

Стартап Oscilla Power предлагает коммерчески привлекательные решения по производству энергии с применением «неиспользованного потенциала океанских волн». В компании считают, что ее решения могут составить конкуренцию традиционным возобновляемыми источниками энергии.

Волновой преобразователь энергии Triton, созданный компанией, предназначен для выработки энергии «в масштабах коммунального предприятия по приемлемой цене».

Прототип продукта, поплавок Triton Wave Energy Converter (WEC), обеспечивает высокоэффективный захват и преобразование энергии, отличаясь низкими затратами на производство и установку. В Oscilla Power заверяют, что он выдерживает экстремальные штормовые условия.

Oscilla Power готовится к первому развертыванию системы Triton-C мощностью 100 кВт на Гавайях, а в 2022 году стартап планирует развернуть энергосистему в масштабе МВт в Индии.