Делягин предрек миллионам россиян «выпадение из жизни»

Многие жители России из-за ухудшения экономической обстановки в ближайшее время лишатся средств на удовлетворение даже базовых потребностей. Это приведет к их выпадению из цикла нормального потребления. Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин , пишет ИА DEITA.RU

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По его словам, на фоне «выпадения из жизни» миллионов жителей в России сильно снизится деловая активность, так как бизнес останется без огромного количества клиентов, которые раньше приносили ему прибыль.

Таким образом, по словам эксперта, из-за падения доходов населения и отсутствия средств на минимально необходимые вещи в России может начаться эффект домино, когда отрасль за отраслью будет сталкиваться с серьезными финансовыми проблемами.

При этом эксперт уверен, что государство пока не планирует оказывать существенную помощь гражданам для предотвращения риска ухудшения ситуации. А значит, людям остается надеяться в вопросе выживания только на самих себя, и решить эту задачу смогут не все, подчеркнул Михаил Делягин.

Ранее Делягин назвал главными причинами осложнения финансовой ситуации в России инфляцию и девальвацию национально валюты. Из-за них россиянам будет все сложнее оплачивать обязательные платежи, в том числе и по кредитам, а также копить деньги на «черный день» или крупные покупки.