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Делягин предрек миллионам россиян «выпадение из жизни»

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Многие жители России из-за ухудшения экономической обстановки в ближайшее время лишатся средств на удовлетворение даже базовых потребностей. Это приведет к их выпадению из цикла нормального потребления. Такое мнение высказал экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU.
Делягин предрек миллионам россиян «выпадение из жизни»
Фото: ТАССТАСС
По его словам, на фоне «выпадения из жизни» миллионов жителей в России сильно снизится деловая активность, так как бизнес останется без огромного количества клиентов, которые раньше приносили ему прибыль.
Таким образом, по словам эксперта, из-за падения доходов населения и отсутствия средств на минимально необходимые вещи в России может начаться эффект домино, когда отрасль за отраслью будет сталкиваться с серьезными финансовыми проблемами.
При этом эксперт уверен, что государство пока не планирует оказывать существенную помощь гражданам для предотвращения риска ухудшения ситуации. А значит, людям остается надеяться в вопросе выживания только на самих себя, и решить эту задачу смогут не все, подчеркнул Михаил Делягин.
Ранее Делягин назвал главными причинами осложнения финансовой ситуации в России инфляцию и девальвацию национально валюты. Из-за них россиянам будет все сложнее оплачивать обязательные платежи, в том числе и по кредитам, а также копить деньги на «черный день» или крупные покупки.
При этом эксперты прогнозируют, что уже в ходе ближайшего заседания Банк России на фоне растущей инфляции может увеличить ключевую ставку минимум на один процентный пункт, а к окончанию года - до 7,25%.
Личный счет,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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