Школьные выплаты начнут перечислять с 16 августа

На такую поддержку могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.