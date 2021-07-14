Школьные выплаты начнут перечислять с 16 августа

С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa
и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России
», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.