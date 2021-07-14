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Школьные выплаты: как и кто получит 10 тысяч рублей

Лера Букина
1 час назад
Заявления на школьную выплату в размере 10 тысяч рублей для 6,9 млн детей через портал Госуслуг подали 4,9 млн родителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры.
Школьные выплаты начнут перечислять с 16 августа
Фото: ТАССТАСС
Первые выплаты семьи получат 16 августа.
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Уведомления о возможности оформить единовременные выплаты портал Госуслуг стал рассылать с 11 июля. Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о новом механизме.
«11 июля все пользователи портала госуслуг, которые имеют право на эту выплату, получили уведомление с готовым предзаполненным заявлением, оставалось его только проверить и отправить», – заявил он.
Уведомление от Госуслуг придет, если гражданин ранее использовал сервисы портала.
Принимать заявления на школьные выплаты ПФР будет до 1 ноября. Подача документа доступна дистанционно – на портале Госуслуг – или в очном формате в территориальном отделении ПФР. Для этого будут необходимы паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка и реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, можно будет подать одно заявление на всех.
На такую поддержку могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.
Шадаев отметил, что для тех, кто не получил уведомление от Госуслуг, с 14 июля на портале будет доступна форма заявления, которую родители сами смогут заполнить.
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
Личный счет,Максут Шадаев,Visa,Почта России,Пенсионный фонд РФ,газета "Известия",
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