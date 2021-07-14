"Пора привыкнуть": В сети обсудили рекорд цен на бензин

«Ничего удивительного, нефть то дорожает, начнет дешеветь цены опять подрастут. Пора бы уже привыкнуть», - написал читатель «Рамблера», назвавшийся Сергеем.
«Ну а что? Все верно. Чем дороже нефть, тем дороже бензин», - прокомментировал «Тютя Тютькин».
«А есть страна в Европе, где бенза дешевле, чем в России? ...хи», написал «Незнайка в Солечном».
«Страна где нефть льется рекой - постоянно растут цены на бензин, в странах где нет своей нефти-бензин дешевле. Стараются за счет автомобилистов заткнуть дыры в бюджете. обещают кому не попадя льготы. выплаты -за чей счет???», - возмутился Вова Алексеев.
«Ну все, ждем повышения цен в магазинах», - прогнозирует richter kurt.