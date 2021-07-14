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"Пора привыкнуть": В сети отреагировали на рекордную цену бензина

Анна Безрукова
47 минут назад
Цена на бензин АИ-92 в России достигла рекордных 56 179 за тонну. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом интернет-пользователи посчитали такую ситуацию закономерной.
"Пора привыкнуть": В сети обсудили рекорд цен на бензин
Фото: ТАССТАСС
«Ничего удивительного, нефть то дорожает, начнет дешеветь цены опять подрастут. Пора бы уже привыкнуть», - написал читатель «Рамблера», назвавшийся Сергеем.
«Ну а что? Все верно. Чем дороже нефть, тем дороже бензин», - прокомментировал «Тютя Тютькин».
«А есть страна в Европе, где бенза дешевле, чем в России? ...хи», написал «Незнайка в Солечном».
«Страна где нефть льется рекой - постоянно растут цены на бензин, в странах где нет своей нефти-бензин дешевле. Стараются за счет автомобилистов заткнуть дыры в бюджете. обещают кому не попадя льготы. выплаты -за чей счет???», - возмутился Вова Алексеев.
«Ну все, ждем повышения цен в магазинах», - прогнозирует richter kurt.
Напомним, 12 июля стоимость бензина равнялась 55 720 рублей за тонну, а 13 июля — 56 024 рубля за тонну. Тонна бензина АИ-95 14 июля, как отмечалось выше, стоит 59 433 рубля. Цена дизельного топлива составляет 52 104 рубля за тонну.
Ситуацию с ростом цен на бензин уже обсуждается в российском правительстве. Не исключается, что власти решат заморозить оптовые цены на топливо.
Ранее сообщалось, что оптовая стоимость бензина превысила розничную как минимум в пяти российских регионах. Речь идет о Владивостоке, Тверской области, Хабаровском крае, Приморском краях, а также о Сахалине.
Личный счет,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Правительство РФ,
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