"Пора привыкнуть": В сети обсудили рекорд цен на бензин

Напомним, 12 июля стоимость бензина равнялась 55 720 рублей за тонну, а 13 июля — 56 024 рубля за тонну. Тонна бензина АИ-95 14 июля, как отмечалось выше, стоит 59 433 рубля. Цена дизельного топлива составляет 52 104 рубля за тонну.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость бензина превысила розничную как минимум в пяти российских регионах. Речь идет о Владивостоке, Тверской области, Хабаровском крае, Приморском краях, а также о Сахалине.