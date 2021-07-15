Пенсионерам напомнили о прибавке в 3 700 рублей

Часть пенсионеров сегодня имеет право получить доплату к своим страховым выплатам по старости. Правда, для начисления средств необходимо соблюдение некоторых условий, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о прибавке к пенсии, правом на которую обладают только неработающие пенсионеры. Так, те пожилые граждане, которые не работают и имеют материальное обеспечение меньшего размера, чем региональный прожиточный минимум для пенсионеров, могут получить социальную доплату к своим пенсиям.

Такая прибавка назначается органами социальной защиты населения того субъекта России, в которой проживает пенсионер.

При этом отмечается, что есть и свои правила установления нуждаемости гражданина в такой прибавке. Так, например, для расчета общей суммы материального обеспечения пенсионера будут учитывать размер пенсии, срочной пенсионной выплаты, дополнительного социального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг, а также других мер социальной поддержки, которые имеются в регионе проживания пенсионера.

Размер же социальной доплаты к пенсии зависит от региона проживания неработающего пожилого гражданина. При этом он рассчитывается индивидуально, но есть и общий для субъекта показатель.