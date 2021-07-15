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Школьные выплаты: Минтруд уточнил способ получения денег

Лера Букина
1 час назад
Выплату на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей будут зачислять только безналичным способом на карту любой платежной системы, говорится в сообщении на сайте Минтруда РФ.
Школьные выплаты можно будет получить только безналично
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметило ведомство, для получения средств не нужно оформлять карту платежной системы «Мир». Срок рассмотрения заявления на единовременное пособие составляет пять рабочих дней. Первые выплаты начнут направлять 16 августа.
Еще одно важное пояснение: заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. В случае подачи заявления 31 октября родитель все равно получит выплату.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Он сообщил, что на выплаты смогут рассчитывать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают учиться в школе.
Как стало известно, заявления на школьную выплату в размере 10 тысяч рублей для 6,9 млн детей через портал госуслуг подали 4,9 млн родителей.
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro).
Личный счет,Владимир Путин,Visa,
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