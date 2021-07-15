Эксперт объяснила, как продлить отпуск с оплатой

Существует возможность продлить ежегодный оплачиваемый отпуск или перенести его на другой срок с учетом пожеланий работника, в случаях, предусмотренных, в частности, статьей 124 Трудового кодекса, заявила
агентству «Прайм» руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.
Это можно сделать, если работник оказался временно нетрудоспособным либо был привлечен во время ежегодного оплачиваемого отпуска к выполнению государственных обязанностей, если для этого предусмотрено освобождение от работы.
Могут быть и иные случаи, предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами, уточнила эксперт. Краснянская также пояснила, что у работника есть возможность продлить отпуск за счет сдачи крови и ее компонентов в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса. Специалист также обратила внимание на то, что дополнительные дни к отпуску полагаются и несовершеннолетним, согласно федеральному закону, либо тем, кто работает по ненормированному графику.
«При устройстве на работу обратите внимание на локальные нормативные документы компании. Если они не содержат информации о предоставлении отпуска, можно оформить две части отпуска по 5 дней (с понедельника по пятницу) вместо 7 (с понедельника по воскресенье), тем самым фактически добавив себе пару дней к отпуску», — указала эксперт.
Как стало известно, работодатели будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются вакцинироваться от коронавируса и при этом не предоставляют документы, подтверждающие медицинские противопоказания.