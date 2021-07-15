Эксперт объяснила, как продлить отпуск с оплатой

Это можно сделать, если работник оказался временно нетрудоспособным либо был привлечен во время ежегодного оплачиваемого отпуска к выполнению государственных обязанностей, если для этого предусмотрено освобождение от работы.

Могут быть и иные случаи, предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами, уточнила эксперт. Краснянская также пояснила, что у работника есть возможность продлить отпуск за счет сдачи крови и ее компонентов в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса. Специалист также обратила внимание на то, что дополнительные дни к отпуску полагаются и несовершеннолетним, согласно федеральному закону, либо тем, кто работает по ненормированному графику.