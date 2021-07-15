Эксперт рассказал, как сформировать финансовую подушку безопасности

Для накопления средств прежде всего необходимо понять, хватает ли текущих доходов, и какие статьи расходов можно исключить, сообщил агентству «Прайм» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Существует вероятность, что из-за отсутствия финансовой дисциплины человек теряет тысячи, а то и десятки тысяч каждый месяц или каждый год, отметил он.

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Кричевский считает целесообразным экономить, в частности, на кофе перед работой, отдавая предпочтение домашнему, а не тому, что продают в кафе. Это поможет сэкономить пару тысяч рублей, если речь идет о Москве, указал специалист.

«После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами – по большому счету, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной», — подчеркнул финансист.

Нужно помнить, что процент по кредитным картам начинается от 15% годовых, что существенно больше потребительских кредитов. Кричевский также рекомендует отказаться от импульсивных покупок в долг из-за высоких процентов.

Разобравшись с этими пунктами, можно приступить к откладыванию или инвестированию. По мнению Кричевского, оптимальный запас денежных средств «на черный день» на текущих счетах или наличными – от 3 месяцев до года заработка либо расходной части бюджета.

Хранить эту финансовую подушку следует в нескольких валютах — для диверсификации и для защиты от инфляции с девальвацией.

Отложенная сумма будет расти, что будет мотивировать человека развиваться и зарабатывать больше, заявил специалист.

«Лишние» средства целесообразно инвестировать в маловолатильные дивидендные бумаги, облигации проверенных компаний с доходом от 10% годовых, или недвижимость, подсказывает Кричевский.

Что касается недвижимости, то в настоящее время паи в закрытых фондах недвижимости стоят от пяти тысяч рублей, а наиболее дешевый вариант офиса с арендатором – от полутора миллионов. Соответственно, порог входа здесь намного меньше, чем мог бы быть ранее.

В качестве долгосрочных инвестиций следует обратить внимание на коммерческую, а не на жилую недвижимость.