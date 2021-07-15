«Ждут своих хозяев»: россиян призвали забрать «забытые» пенсии

Пенсионерам необходимо забрать пенсионные накопления, которыми Негосударственные пенсионные фонды пользуются, хотя они им не принадлежат. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил доктор экономических наук Игорь Николаев

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С 2005 года для всех граждан 1966 года рождения и старше взносы на накопительную часть перестали уплачиваться, напомнил экономист.

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«А потом, с 2014 года пенсионные накопления и вовсе были заморожены. Но где-то же они существуют и ждут своих хозяев», – добавил Николаев.

С учетом права получения накопительной пенсии по прежнему пенсионному возрасту, то есть женщинам от 55 лет, а мужчинам от 60 лет, миллионы россиян ранее направляли собственные средства с зарплаты на накопительную пенсию. Однако до сих пор за ними не обратились.

Николаев отметил, что НПФ не должны осведомлять клиентов о пенсионных накоплениях. Но он настоятельно советует обратиться в НПФ, где гражданин разместил свои деньги. Если это не принесет никаких результатов, можно обратиться в Пенсионный фонд России

Согласно данным актуарных заключений по 15 крупнейшим НПФ, в 2020 году за выплатой накопительной пенсии не обратилось 2,1 млн человек, подчеркнул собеседник издания.

«Если к этому добавить людей, имеющих счета в государственных управляющих компаниях, наберется несколько миллионов. Денег им причитается немного, в среднем тысяч пять-десять рублей. Однако если умножить эти самые тысячи на миллионы получателей, это уже будут миллиарды», — заявил экономист.

Получение накопительных пенсий доступно в двух формах – единовременно или ежемесячно. Для назначения ежемесячной выплаты нужно, чтобы она составляла не менее 5% от расчетной суммы страховой пенсии.

По словам Николаева, основной проблемой в «забытых» пенсиях является отсутствие информирования граждан на должном уровне. Экономист призвал россиян «опомниться и забрать то, что им по праву принадлежит».