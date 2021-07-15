«Пытаются содрать больше»: россиянка пожаловалась на обман в Турции

Туристов, отдыхающих на курортах Турции, чаще всего обманывают при покупках, заявила российская туристка, отдохнувшая в этой стране. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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По ее словам, иностранцев стараются обсчитать, особенно при выдаче сдачи. Во избежание обмана туристка решила расплачиваться банковской картой, но, как оказалось, местные жители придумали новую хитрую схему.

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Женщина рассказала, как в одном «приличном» ресторане на турецком курорте Фетхие она собралась поужинать. Во время ожидания заказа официант принес ей бутылку воды и налил ее в стакан, не спрашивая разрешения клиентки. Поужинав, женщина увидела в чеке позицию на четыре лиры (около 35 рублей), но не придала этому значения, так как допустила, что это могут быть чаевые.

На следующий день россиянка посетила это же заведение и заказала салат, стоимость которого составляла 54 лиры (около 470 рублей), однако итоговая сумма по счету была на 10 лир больше (около 555 рублей). Она поинтересовалась, почему сумма в чеке выросла, на что ей ответили, что в счет включили бутылку воды. При этом женщина ее не заказывала и отказалась от других напитков.

Второй случай обмана произошел в другом кафе в поселке Олюдениз. Туристке принесли меню, после чего она заказала апельсиновый сок стоимостью 20 лир. Когда пришло время расплачиваться, за сок с нее попросили уже 25 лир. Выяснилось, что ей предложили сделать заказ по «старому меню», однако оплату просили по «новому». После скандала, устроенного туристкой, переплаченные средства ей все-таки вернули.

«Просто внаглую пытаются содрать больше!», – возмущается женщина.