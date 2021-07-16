Стартапы дня: зарабатываем на «темных кухнях» и целебном меде

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Kitopi: «темные кухни» как спасение ресторанного бизнеса

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Портал «Стартап дня» рассказал о дубайском стартапе Kitopi, который помогает ресторанам переходить на «темные кухни» - формат общепита, работающий только на доставку.

Благодаря «темной кухне» сеть ресторанов экономит на аренде - помещение снимается в непроходном месте - и не вкладывается в интерьер. При этом радиус доставки в приложениях расширяется, а выручка растет.

Kitopi выступает в качестве агрегатора. Он строит универсальные «темные кухни» для разных компаний, сам нанимает курьеров и поваров, закупает продукты и регистрируется в сервисах доставки. От компании стартапу нужны рецепты и права на торговые марки. Прибыль Kitopi и сеть общепита делят пополам.

У Kitopi уже 60 заведений в четырех арабских странах, стартап обслуживает 200 брендов. Недавно компания привлекла 415 миллионов долларов инвестиций.

PopCom: умные киоски для любого бизнеса

Стартап PopCom создал платформу для автоматизированной розничной торговли - торговые автоматы и небольшие киоски, которые позволяют розничным торговцам «привлекать больше клиентов и продавать больше продукции».

В PopCom выяснили, что более двух третей розничных покупателей предпочитают самообслуживание и покупки без контактов с продавцом. По прогнозам, более ста миллионов человек только в США будут использовать торговые автоматы или киоски каждый день.

Ритейлеры получают от самообслуживания экономию в миллиарды долларов (благодаря «чрезвычайно низким» эксплуатационным расходам и круглосуточной торговле).

В свои автоматы и киоски PopCom добавил программное обеспечение, позволяющее бизнесу собирать данные о своих клиентах, получать наглядную статистику и налаживать более тесные отношения с целевой аудиторией.

На StartEngine стартап собрал более двух миллионов долларов от 3 406 инвесторов, минимальное вложение - 250,25 доллара. Стоимость компании оценивается в 26,3 миллиона.

SanMelix: лечение ран медом

Стартап SanMelix разрабатывает биологически активные средства ухода за кожей и ранами, используя целебные свойства гречишного меда и передовые биотехнологии.

Владельцы стартапа утверждают, что им удалось создать продукты, которые помогают заживлению острых травматических, хронических (пролежни, трофические и диабетические язвы) и мелких ран.

Запатентованная продукция SanMelix создавалась совместно с врачом-ортопедом, выпускником Гарварда с 30-летним стажем в медицине Кеннетом Сабачински.

По данным SanMelix, к 2025 году мировой рынок средств по уходу за кожей и ранами достигнет 25,98 миллиарда долларов, а с плохо заживающими ранами каждый год сталкиваются 50 миллионов человек в мире. Только в США от хронических ран страдают более 5,7 миллиона пациентов.

Свои продукты компания планирует выпускать в разных формах - это мази, кремы, пластыри с пропиткой и повязки. Запатентованная формула стартапа BEECure ™ предотвращает размножение микробов и проникновение опасных для жизни бактерий под повязку во время ее использования, а также ускоряет регенерацию кожи.