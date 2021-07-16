Долги россиян за услуги ЖКХ предложили списать

По мнению экспертов, эффективные меры воздействия государства на должников за ЖКУ к настоящему времени не разработаны. У управляющих компаний, которые должны оперативно рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями (РСО), фактически отсутствуют рычаги влияния на неплательщиков, отметила член Общественной палаты
, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Даже в ситуации наличия приказа судебной инстанции о взыскании долгов, принудить должника платить – большая проблема, подчеркнула эксперт.