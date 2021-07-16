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Долги россиян за ЖКУ предложили списать

Анна Безрукова
25 минут назад
Жители России задолжали за коммунальные услуги свыше 1,3 трлн рублей. Однозначно эффективных мер влияния властей на должников за ЖКУ практически нет, уверены эксперты. При этом «достучаться» до тех, кто не может или не хочет платить, возможно. Об этом рассказывается в материале NEWS.ru.
Долги россиян за услуги ЖКХ предложили списать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За первый квартал текущего года долги жителей страны за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что следует из данных Росстата.
По мнению экспертов, эффективные меры воздействия государства на должников за ЖКУ к настоящему времени не разработаны. У управляющих компаний, которые должны оперативно рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями (РСО), фактически отсутствуют рычаги влияния на неплательщиков, отметила член Общественной палаты, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Даже в ситуации наличия приказа судебной инстанции о взыскании долгов, принудить должника платить – большая проблема, подчеркнула эксперт.
Также Светлана Разворотнева считает, что собрать все недостающие платежи за «коммуналку» не представляется возможным.
«Пора уже списать эти задолженности за давностью лет и приступить к детальному учету и контролю на основании судебных решений», —заключила она.
Личный счет,Общественная палата России,Росстат,
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