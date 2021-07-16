Вассерман: пенсионную реформу отменят для части россиян

Вассерман сообщил об отмене пенсионной реформы для некоторых россиян

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С 1 января будущего года вступит в действие новый закон, который отменит пенсионную реформу для ряда граждан. Об этом рассказал известный публицист, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Об этом сообщает Ura.news

Но, как он отметил, должны быть соблюдены два условия.

«Во-первых, к льготе смогут прибегнуть граждане предпенсионного возраста, лишившиеся работы. Но важно при этом, чтобы место работы было потеряно „вследствие сокращения численности или штата, а также ликвидации компании“. Во-вторых, у гражданина должен быть накоплен трудовой стаж: для мужчин - 25 лет, а для женщин - 20 лет», —отметил Вассерман в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это будет только первым и весьма незавершенным шагом. По мнению публициста, определенные форматы страховки граждан от потери работы по не зависящим от них обстоятельствам должны функционировать вне зависимости от пенсионного обеспечения.

Напомним, ранее Вассерман призвал к изменению пенсионной системы и прекращению уравниловки размера пенсий россиян. Он полагает, что при начислении пенсий следует брать в расчет трудовой стаж, наличие высшего образования, научной степени и условий труда.

«Размер пенсии не должен быть равным для всех. При начислении пенсионных выплат следует учесть стаж, наличие высшего образования, научной степени и трудовых условий», — сообщали «Аргументы и факты» со ссылкой на Вассермана.