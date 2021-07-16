Вассерман: пенсионную реформу отменят для части россиян

Вассерман
сообщил об отмене пенсионной реформы для некоторых россиян
С 1 января будущего года вступит в действие новый закон, который отменит пенсионную реформу для ряда граждан. Об этом рассказал известный публицист, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Об этом сообщает Ura.news
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Но, как он отметил, должны быть соблюдены два условия.
«Во-первых, к льготе смогут прибегнуть граждане предпенсионного возраста, лишившиеся работы. Но важно при этом, чтобы место работы было потеряно „вследствие сокращения численности или штата, а также ликвидации компании“. Во-вторых, у гражданина должен быть накоплен трудовой стаж: для мужчин - 25 лет, а для женщин - 20 лет», —отметил Вассерман в своем Telegram-канале.
Он добавил, что это будет только первым и весьма незавершенным шагом. По мнению публициста, определенные форматы страховки граждан от потери работы по не зависящим от них обстоятельствам должны функционировать вне зависимости от пенсионного обеспечения.
Напомним, ранее Вассерман призвал к изменению пенсионной системы и прекращению уравниловки размера пенсий россиян. Он полагает, что при начислении пенсий следует брать в расчет трудовой стаж, наличие высшего образования, научной степени и условий труда.
«Размер пенсии не должен быть равным для всех. При начислении пенсионных выплат следует учесть стаж, наличие высшего образования, научной степени и трудовых условий», — сообщали «Аргументы и факты» со ссылкой на Вассермана.
Платить пенсии, как уверен публицист, нужно не из налогов работающего населения, а из государственного бюджета. При этом средства следует привязать к размеру ВВП страны, отметил Вассерман.