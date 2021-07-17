В Госдуме уточнили правила новых выплат пенсионерам

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила правила социальных доплат для пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на парламентария.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнила Бессараб, соцдоплата полагается всем неработающим пенсионерам, чей размер пенсий не превышает величины прожиточного минимума в регионе.

«Социальная доплата к пенсии рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума и материального обеспечения пенсионера», — добавила депутат Госдумы.

По ее словам, с января 2022 года социальную доплату к пенсии станут назначать без заявления пенсионера в день назначения выплаты.

Ранее Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений.