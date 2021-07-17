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В Госдуме рассказали о новых выплатах российским пенсионерам

Газета.Ru
37 минут назад
Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила правила социальных доплат для пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на парламентария.
В Госдуме уточнили правила новых выплат пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как уточнила Бессараб, соцдоплата полагается всем неработающим пенсионерам, чей размер пенсий не превышает величины прожиточного минимума в регионе.
«Социальная доплата к пенсии рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума и материального обеспечения пенсионера», — добавила депутат Госдумы.
По ее словам, с января 2022 года социальную доплату к пенсии станут назначать без заявления пенсионера в день назначения выплаты.
Ранее Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений.
Также сообщалось, что к 2024 году средняя страховая пенсия превысит 20 тыс. руб.
Личный счет,Светлана Бессараб,Госдума,
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