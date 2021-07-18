Россиян предупредили о новых схемах обмана

По словам эксперта, сейчас в соцсетях набирает обороты мошенничество с использованием фальшивых видео - дипфейков. На ролике известная персона призывает получить подарок или что-то выгодно купить. После этого пользователям дают ссылку на фишинговый сайт, и введенные платежные данные попадают в руки мошенников.

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Еще один новый вид обмана связан с темой COVID-19. Мошенники соблазняют граждан льготной медпомощью, материальной поддержкой и компенсациями.

«Для этого рассылают соответствующие электронные письма с применением государственной символики и названиями крупных российских банков», - рассказал Назаров.

Человек получает ссылку на фальшивый сайт, заполняет заявление, вводит необходимые личные данные и реквизиты карты, включая код CVC. После этого мошенники списывают чужие средства.

Кроме того, злоумышленники начали распространять ложные рекламные материалы, к которым прикреплен заведомо опасный QR-код. В качестве приманки предлагаются скидки, щедрые акции или товары по низким ценам.

Иногда мошенники просто клеят поверх настоящих QR-кодов свои — это может произойти в кафе или ресторанах.

«Вы думаете, что сейчас подключите бесплатный wi-fi или перейдете на раздел с меню, а в реальности попадаете на поддельный сайт, где происходит передача платежных данных клиента преступникам, либо производится платежная операция», - предупредил эксперт.

Назаров посоветовал россиянам придерживаться цифровой гигиены. Нельзя размещать информацию о себе в открытых источниках. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную карту. Нельзя переходить по присланным неизвестно кем ссылкам. При финансовых операциях следует использовать мобильный интернет, а не общественные сети wi-fi. Будьте внимательны, если для оплаты используются ссылки и QR - коды.

Надо помнить, что слово «срочно» часто служит маркером мошенников. Перезвоните по официальному номеру в банк или государственную организацию, сотрудником которой вам представились, и узнайте все там спокойно и без спешки.