Пошли на рекордное снижение. Сбербанк объявил, что вводит с 15 июля

Сбербанк объявил об очередном нововведении для клиентов, которое уже заработало, но будет действовать только до конца сентября. Кредитная организация пошла на рекордное снижение, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

Отмечается, что изменение касается сегмента потребительских кредитов.

Банк решил уменьшить ставки по таким кредитам в рамках новой акции.

До 30 сентября россияне смогут взять кредит в Сбербанке по рекордно низким для данного финучреждения ставкам.

«Сбербанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения – 8,9% годовых», – говорится в релизе.

Столь выгодные условия будут доступны тем гражданам, которые получают на карту банка заработную плату или пенсию. Взять кредит можно будет на срок до одного года.