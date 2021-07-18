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Пошли на рекордное снижение. Сбербанк объявил, что вводит с 15 июля

Primpress
13 часов назад
Сбербанк объявил об очередном нововведении для клиентов, которое уже заработало, но будет действовать только до конца сентября. Кредитная организация пошла на рекордное снижение, сообщает PRIMPRESS.
Пошли на рекордное снижение. Сбербанк объявил, что вводит с 15 июля
Фото: PrimpressPrimpress
Отмечается, что изменение касается сегмента потребительских кредитов.
Банк решил уменьшить ставки по таким кредитам в рамках новой акции.
До 30 сентября россияне смогут взять кредит в Сбербанке по рекордно низким для данного финучреждения ставкам.
«Сбербанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения – 8,9% годовых», – говорится в релизе.
Столь выгодные условия будут доступны тем гражданам, которые получают на карту банка заработную плату или пенсию. Взять кредит можно будет на срок до одного года.
Ранее сообщалось, что банк решил делать акцент только на один универсальный пластик, это «СберКарта». Именно такая карта будет выдаваться всем новым клиентам банка, постепенно на нее же будут переходить и уже существующие владельцы пластика.
Личный счет,Сбербанк России,
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