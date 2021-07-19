Аналитики ждут от ЦБ резкого повышения ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании может поднять ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт, что станет самым жестким повышением с декабря 2014 года. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет « Прайм ».

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С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. В марте 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. 23 апреля было объявлено о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. 11 июня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5 % годовых.

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В ЦБ объяснили, что решили вернуться к «нейтральной денежно-кредитной политике», так как «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными».

Аналитики уверены, что в пятницу Центробанк повысит ключевую ставку из-за продолжающегося роста цен.

«По нашему мнению, регулятор повысит ключевую ставку в июле на один процентный пункт — до 6,5%. В июне фактическая инфляция в очередной раз сильно превысила прогнозируемый тренд и привела к ухудшению прогнозов участников рынка», - заявил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Михаил Васильев. Роста ставки на один п.п. ждут также старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин и главный аналитик Совкомбанка

«Ускоренное ужесточение ставки в этом году оправдано еще и тем, что в 2022 году темпы роста экономики будут ниже значений этого года, что усложнит борьбу с инфляцией в следующем году», — считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова.

По словам руководителя Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, еще одним основанием для резкого повышения ключевой ставки могут стать рекордные выдачи кредитов и одновременная стагнация рынка вкладов.

«Для Банка России это означает, что рост процентной ставки пока не показывает эффективности в части изменения поведения населения с кредитного на сберегательное, а, значит, инфляционное давление остается очень значительным», — пояснил он.

Однако ряд аналитиков считает, что ставка будет повышена на 0,5-0,75 п.п. По их словам, в пользу более сдержанного реагирования ЦБ России говорит некоторое замедление инфляции в предыдущую неделю, прогнозируемая стабилизация цен к концу лета и желание регулятора оставить себе пространство для маневра в ближайшие кварталы в случае необходимости.