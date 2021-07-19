Эксперты оценили индекс потребительского оптимизма в России. Согласно подсчетам, за второй квартал он вырос с 89 до 90 пунктов, однако цифра меньше 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению и готовности тратить деньги. Покупать новые вещи в апреле-июне были готовы только 40 процентов потребителей против 42 процентов кварталом ранее.

Как заключили аналитики NielsenIQ, сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды на вынос. Главной причиной растущей осторожности граждан аналитики видят рост цен на товары постоянного спроса. Эту тенденцию проследи ли и ретейлеры, указав, что средний чек покупки стал снижаться. Причем существенного восстановления потребительского оптимизма они в ближайшее время не ждут.